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Балтийский флот вернул на базу все корабли из-за шторма

13:05 31.01.2022 Источник: Интерфакс

Балтийский флот из-за шторма изменил план боевой подготовки и вернул на базу все корабли, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота.

"Все корабли и суда Балтийского флота встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки. Корабли, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были заранее оповещены о надвигающемся шторме и возвращены в базу", - сообщили в пресс-службе.

Там отмечают, что на основании прогноза погоды, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота, был откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота. Также изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры.

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