Кабмин РФ выделил 1,8 млрд рублей на проекты по созданию отечественных самолетов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило еще около 1 млрд 800 млн рублей на проекты по созданию современных отечественных самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов. На эти цели правительство выделило порядка 1 млрд 800 млн рублей в рамках государственных программ", - сказал председатель кабмина.

Он уточнил, что средства поступят Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации.