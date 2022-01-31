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НОВОСТИ

Кабмин РФ выделил 1,8 млрд рублей на проекты по созданию отечественных самолетов

15:12 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило еще около 1 млрд 800 млн рублей на проекты по созданию современных отечественных самолетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов. На эти цели правительство выделило порядка 1 млрд 800 млн рублей в рамках государственных программ", - сказал председатель кабмина.

Он уточнил, что средства поступят Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации.

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