СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет

09:50

С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку – 42,2 кв. м. Как отмечают аналитики СберИндекс, в 2022 году доступность жилья будет расти за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость.

В целом по стране с января 2017 года и до коронакризиса ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 кв. м в год, а без учета столиц – 4,7 кв. м. Ситуация в отдельных регионах заметно отклоняется от общего тренда: в девяти регионах доступность выросла на 20 кв. м и более, тогда как популярный у россиян Краснодарский край оказался единственным субъектом Федерации, в котором этот показатель сейчас даже ниже, чем пять лет назад.

Между тем в Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет также наметился тренд на улучшение ситуации. Сейчас типичный житель этих макрорегионов может позволить себе приобрести соответственно на 5,2 и 6,7 кв. м больше. Такой прирост индекса соответствует увеличению доступности квартир на 25-33%. В 2015 году доходов хватало на 15 «квадратов». Таким образом семья из двух человек могла рассчитывать на квартиру лишь чуть более 30 кв. м.

График 1. Индекс доступности жилья в региональном разрезе (кв. м)

Источник фото: СберИндекс



«В России за последние 5 лет квартиры на вторичном рынке, как правило, были доступнее, – заметил старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка. – При прочих равных один заемщик мог купить на 2,7 метра больше, чем в новостройке. С июля 2020 года на фоне действия государственных программ поддержки, опережающими темпами росла доступность «первички». Несмотря на то, что сейчас наблюдается временное снижение доступности жилья, мы прогнозируем, что уже в 2022 году этот показатель начнет восстанавливаться за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость».

Главный аналитик Сбербанка также отметил, что в 12 регионах в течение пяти лет динамика была немного хуже общестрановой, что связано с ростом цен на недвижимость и увеличением стоимости строительных материалов.

Источник фото: СберИндекс



По его словам, речь идет о таких регионах как Москва 5,2%, Санкт-Петербург (6,7%), Московская (6,6%), Калининградская области (5,8%) и Краснодарский край. В последнем доступность жилья упала даже по сравнению с началом 2017 года. Сейчас на медианную зарплату местный житель сможет купить на 1,4 кв. м меньше, чем пять лет назад.

График 2. Регионы с наименьшим приростом индекса доступности жилья с 2017 г. (кв. м)

Источник фото: СберИндекс



График 3. Регионы с наибольшим приростом индекса доступности жилья с 2017 года (кв. м)

Источник фото: СберИндекс



СберИндекс (SberIndex.ru) – аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.