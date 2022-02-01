СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет
09:50 01.02.2022
С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку – 42,2 кв. м. Как отмечают аналитики СберИндекс, в 2022 году доступность жилья будет расти за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость.
В целом по стране с января 2017 года и до коронакризиса ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 кв. м в год, а без учета столиц – 4,7 кв. м. Ситуация в отдельных регионах заметно отклоняется от общего тренда: в девяти регионах доступность выросла на 20 кв. м и более, тогда как популярный у россиян Краснодарский край оказался единственным субъектом Федерации, в котором этот показатель сейчас даже ниже, чем пять лет назад.
Между тем в Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет также наметился тренд на улучшение ситуации. Сейчас типичный житель этих макрорегионов может позволить себе приобрести соответственно на 5,2 и 6,7 кв. м больше. Такой прирост индекса соответствует увеличению доступности квартир на 25-33%. В 2015 году доходов хватало на 15 «квадратов». Таким образом семья из двух человек могла рассчитывать на квартиру лишь чуть более 30 кв. м.
График 1. Индекс доступности жилья в региональном разрезе (кв. м)
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Источник фото: СберИндекс
Главный аналитик Сбербанка также отметил, что в 12 регионах в течение пяти лет динамика была немного хуже общестрановой, что связано с ростом цен на недвижимость и увеличением стоимости строительных материалов.
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Источник фото: СберИндекс
График 2. Регионы с наименьшим приростом индекса доступности жилья с 2017 г. (кв. м)
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Источник фото: СберИндекс
График 3. Регионы с наибольшим приростом индекса доступности жилья с 2017 года (кв. м)
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Источник фото: СберИндекс
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