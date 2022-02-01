Депутат Никонов напомнил о значительных активах Великобритании в России
14:32 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политики Великобритании при обсуждении антироссийских санкций не учитывают, что в России размещены значительные британские активы. Такое мнение во вторник в своем телеграм-канале выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
"Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема - каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России? Например, компания BP имеет огромные активы в Российской Федерации. И об этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься", - написал Никонов.
В целом, по его словам, "риторика и политика Великобритании выделяется даже на общем агрессивном фоне", который создается на Западе по отношению к России.
"Британия выступает в последние годы как пиар-агентство США. Поэтому те медийные кампании, которыми американцы по каким-то причинам не хотят заниматься, организует Великобритания. Именно она является главным источником негативной информации о России, это ее специализация", - убежден парламентарий.
В минувшее воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу "Скай ньюс" заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. По ее словам, есть планы "расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций". При этом Лиз Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные рестрикции. Отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне, министр отметила, что "ничего не исключается".
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