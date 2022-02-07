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Папа Римский Франциск рассказал, что в детстве хотел стать мясником

11:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск впервые принял участие в популярном ток-шоу на итальянском телевидении. В программе, которая прошла в воскресенье вечером на третьем канале государственного телевидения "РАИ", понтифик рассказал, что в детстве хотел стать мясником, а также упомянул о любимом писателе.

Он вспомнил, что на рынке видел прилавок мясника, у которого на поясе был фартук с карманом, в который он клал деньги. "И я сказал, что хотел бы быть мясником. Когда меня спросили, почему, я ответил: "Вон сколько у него денежек", - вспомнил уроженец семьи итальянских эмигрантов в Аргентине. Франциск рассказал также о своем увлечении химией, что подтолкнуло его к медицине. "Я собирался поступить на медицинский факультет в 19 лет, когда пришло призвание, я поступил в семинарию", - рассказал понтифик.

Он назвал чувство юмора лекарством и вспомнил о специальной молитве. В интервью Франциск вспомнил о Федоре Достоевском, которого неоднократно называл своим любимым писателем. "Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский", - сказал Франциск.

Понтифик также объяснил, что ему необходимо общение. "Я не такой уж святой, мне нужны люди, поэтому я не стал жить в Апостольских апартаментах, но остался в "Санта- Марте" (гостиница "Святая Марфа" на территории Ватикана - прим. ТАСС). Мне нужны друзья, у меня их немного, но они настоящие. Друзья мне помогают, знают о моей жизни, мне нравится быть с друзьями. Друзья мне придают сил", - признался Франциск.

Папа Римский также рассказал, что ему нравится классическая музыка и танго.

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