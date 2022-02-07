Неизвестные направили анонимные сообщения о "минировании" во все районные суды Москвы

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные в понедельник направили анонимные сообщения с угрозами взрывов во все районные суды Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В понедельник все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о "минировании". В ряде судов объявлена эвакуация. Экстренные службы проверяют информацию", - сказали в Мосгорсуде.