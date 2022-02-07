В Москве выявили 15 442 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 15 442 против 18 856 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,6%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 511 333 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 83 против 81 днем ранее, до 39 517.