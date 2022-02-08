17:30

Фото Константина Семенца



В микрорайоне Измайловский лес в подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника. Медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений в смену и будет обслуживать порядка 20 тыс. человек.

«Сейчас люди часто болеют и от вашей работы многое зависит. Самые большие проблемы у нас в амбулаторном звене. Стараемся модернизировать поликлиники, и даже в условиях ковида за бюджетные и внебюджетные средства реализуем большие проекты. Этот микрорайон новый, его строит компания ПИК, опережающими сдает темпами социальную инфраструктуру. Важно, что тут будет школа на 1700 мест, есть детский сад. Балашиха — самый большой городской округ, мы здесь должны успевать», — сказал губернатор Андрей Воробьёв в общении с врачами.

Поликлиника открылась за счет денег инвестора, она находится на 1-м этаже жилого дома. В ней 2 отделения: взрослое и детское. Есть вся необходимая техника для функциональной диагностики, специализированное офтальмологическое оборудование. Организована работа кабинетов «Фильтр-бокс» — для приема людей с респираторными вирусными инфекциями.

Фото Константина Семенца



В поликлинике постоянно работают участковые терапевты и педиатры, терапевт и педиатр неотложной помощи, процедурные медсестры. Остальные профильные специалисты — хирург, офтальмолог, невролог, кардиолог — будут приезжать раз в неделю из поликлиник №1 и №7 после возобновления планового приема во взрослом отделении. Сейчас он временно приостановлен — принимают только жителей с признаками ОРВИ.

Терапевт Ольга Шинкаренко переехала в Балашиху из Белгорода. Привлекла губернаторская программа социальной ипотеки, сейчас ищет квартиру. Кроме того, получает компенсацию за аренду жилья, которую выплачивают медработникам с этого года.

«13 января я подала заявку через портал mosreg.ru, и вчера мне уже пришли деньги. Каждый месяц буду получать в районе 20 тысяч рублей, пока не куплю квартиру. Это очень хорошая мера поддержки», — рассказала Ольга Шинкаренко.