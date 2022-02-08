В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника
17:30 08.02.2022
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Фото Константина Семенца
«Сейчас люди часто болеют и от вашей работы многое зависит. Самые большие проблемы у нас в амбулаторном звене. Стараемся модернизировать поликлиники, и даже в условиях ковида за бюджетные и внебюджетные средства реализуем большие проекты. Этот микрорайон новый, его строит компания ПИК, опережающими сдает темпами социальную инфраструктуру. Важно, что тут будет школа на 1700 мест, есть детский сад. Балашиха — самый большой городской округ, мы здесь должны успевать», — сказал губернатор Андрей Воробьёв в общении с врачами.
Поликлиника открылась за счет денег инвестора, она находится на 1-м этаже жилого дома. В ней 2 отделения: взрослое и детское. Есть вся необходимая техника для функциональной диагностики, специализированное офтальмологическое оборудование. Организована работа кабинетов «Фильтр-бокс» — для приема людей с респираторными вирусными инфекциями.
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Фото Константина Семенца
Терапевт Ольга Шинкаренко переехала в Балашиху из Белгорода. Привлекла губернаторская программа социальной ипотеки, сейчас ищет квартиру. Кроме того, получает компенсацию за аренду жилья, которую выплачивают медработникам с этого года.
«13 января я подала заявку через портал mosreg.ru, и вчера мне уже пришли деньги. Каждый месяц буду получать в районе 20 тысяч рублей, пока не куплю квартиру. Это очень хорошая мера поддержки», — рассказала Ольга Шинкаренко.
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