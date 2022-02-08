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Правительство РФ определило будущее цифровых валют в России

20:22 08.02.2022 Источник: НГ-Online

Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жёсткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов, - сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций.

Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счёт требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те в свою очередь будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности.

В обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, Генеральная прокуратура.

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