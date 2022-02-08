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НОВОСТИ

В Италии за сутки выявили более 100 тыс новых случаев заражения COVID-19

21:00 08.02.2022 Источник: Интерфакс

В Италии за сутки выявили более 101,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составил 41,2 тыс., свидетельствуют данные итальянского Минздрава, опубликованные во вторник.

Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировали 415 летальных случаев от последствий COVID-19. Между тем, за сутки в Италии провели около 1 млн тестов на коронавирус. Днем ранее этот показатель составил около 393 тыс.

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