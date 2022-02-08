В Италии за сутки выявили более 100 тыс новых случаев заражения COVID-19
21:00 08.02.2022 Источник: Интерфакс
Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировали 415 летальных случаев от последствий COVID-19. Между тем, за сутки в Италии провели около 1 млн тестов на коронавирус. Днем ранее этот показатель составил около 393 тыс.
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