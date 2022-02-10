Записаться к нотариусу можно будет на платформе "СберПраво"

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Сбер и Федеральная нотариальная палата (ФНП) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве – теперь на юридической платформе «СберПраво» россияне смогут записаться на прием к нотариусу онлайн. Соглашение подписано вице-президентом, директором Правового департамента Сбербанка Игорем Кондрашовым и президентом ФНП Константином Корсиком.

«Сбер создал удобный юридический сервис для жизни — платформу «СберПраво», чтобы качественная помощь, которую оказывают надежные специалисты, была доступна всем гражданам, чтобы поставщики и потребители юридических услуг находили друг друга буквально за несколько кликов и взаимодействовали безопасно, - говорит Игорь Кондрашов. - Сотрудничество Сбера и Федеральной нотариальной палаты направлено на то, чтобы максимально распространить прогрессивные цифровые инструменты на российскую правовую сферу».

Как отмечает Константин Корсик, российский нотариат развивает цифровую инфраструктуру, помогающую обеспечить граждан эффективной правовой защитой «Цифровое взаимодействие с государственными реестрами, дистанционные и удаленные нотариальные действия, онлайн-сервисы и публичные реестры пользуются высоким спросом, обеспечивают быстрое и комфортное совершение нотариальных действий в режиме одного окна, помогают физическим и юридическим лицам быстро получить важную информацию. Партнерство Федеральной нотариальной палаты и Сбера в качестве лидеров цифровой трансформации будет полезным и для граждан, и для предпринимателей, и для стабильности гражданского оборота в цифровых форматах в целом», - уверен Корсик.

Напомним, на сайте «СберПраво» клиенты могут обратиться онлайн за юридической помощью по многим жизненным ситуациям, связанным с семейным, жилищным, имущественным, финансовым, налоговым правом. Граждане могут выбрать своего представителя среди 2000 адвокатов и сотрудников юридических компаний, которые способны предоставить консультацию, оказать услуги сопровождения сделки, подготовить документы. Планируется, что онлайн-запись к нотариусам, действия которых важны на многих этапах работы юристов, поможет пользователям «СберПрава» быстрее выполнять стоящие перед ними задачи.