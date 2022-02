Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график «вторжений» РФ на текущий год

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на Украину на текущий год.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем телеграм-канале в среду.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют «даты вторжения», которые регулярно «переносят». В частности, в опубликованном газетой «Политико» материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Российская сторона последовательно отвергала утверждения о «вторжении». В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.