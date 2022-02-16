0
0
149
НОВОСТИ

Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график «вторжений» РФ на текущий год

12:05 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на Украину на текущий год.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем телеграм-канале в среду.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют «даты вторжения», которые регулярно «переносят». В частности, в опубликованном газетой «Политико» материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Российская сторона последовательно отвергала утверждения о «вторжении». В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 16.02.2022
Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
0
32
13:05 16.02.2022
Россиянам было бы приятнее слышать в свой адрес обращение Байдена без угроз - Песков
0
68
13:00 16.02.2022
Киев разворачивает в Донбассе пункты наведения авиации — Народная милиция ЛНР
0
72
12:32 16.02.2022
Ни один военный РФ не останется на территории Белоруссии после учений — белорусский МИД
0
124
12:20 16.02.2022
В Москве выявили 11 262 заразившихся коронавирусом за сутки
0
124
12:00 16.02.2022
В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки
0
160
11:32 16.02.2022
Российские военные проводят учения в горах Таджикистана
0
198
11:20 16.02.2022
Киев проведет референдум по Минским соглашениям, если не будет других вариантов — министр
0
251
11:05 16.02.2022
ВСУ разместили 22 танка вблизи линии соприкосновения в Донбассе — Народная милиция ЛНР
0
237
11:00 16.02.2022
Раздувание Вашингтоном угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины — МИД КНР
0
259

Возврат к списку