Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график «вторжений» РФ на текущий год
12:05 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на Украину на текущий год.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем телеграм-канале в среду.
В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют «даты вторжения», которые регулярно «переносят». В частности, в опубликованном газетой «Политико» материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.
Российская сторона последовательно отвергала утверждения о «вторжении». В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
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