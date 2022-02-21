В Россию прибыли 61 тыс. жителей Донбасса — врио главы МЧС

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в самопровозглашенных республиках в минувшую пятницу эвакуации. Об этом журналистам сообщил в понедельник врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи», — сказал он.

Чуприян также сообщил, что за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами из Донбасса в другие регионы России. «Таким образом, география расширяется», — отметил врио министра.