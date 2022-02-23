Проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР на Украине попали под санкции

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций в отношении депутатов Госдумы, голосовавших за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее постановление «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в среду поддержало большинство украинских парламентариев.



Рада аргументировала свое решение тем, что решение депутатов Госдумы «нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности», а депутаты «имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов» РФ «на территории Украины, включая оккупации части территории Украины».



Санкции вводятся на 10 лет против 351 депутата Госдумы. Это решение теперь должен утвердить Совет нацбезопасности и обороны (СНБО), заседание которого состоится в среду.



