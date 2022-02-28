Объем снятых 25 февраля наличных в РФ превысил рекорд предыдущего дня в 12,5 раза

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства в пятницу, 25 февраля, составил почти 1,4 трлн рублей, следует из данных Банка России.

Согласно материалам регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги по данным на 25 февраля вырос за день почти в 12,5 раза — до 1,389 млрд рублей. Объем снятых наличных в пятницу преодолел достигнутый в предыдущий день рекордный уровень (111,3 млрд рублей) с марта 2020 года. Тогда 27 марта спрос на наличные на фоне объявления пандемии коронавируса в мире достиг 175 млрд рублей.