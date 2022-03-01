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Европарламент призвал отключить от SWIFT не только Россию, но и Белоруссию

19:38 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Евросоюз полностью отключить Россию и Белоруссию от SWIFT в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник по итогам внеочередной пленарной сессии ЕП, посвященной ситуации на Украине.

«Европейский парламент призывает <…> отключить Российскую Федерацию и Белоруссию от системы SWIFT и ввести вторичные санкции против банков, использующих альтернативные SWIFT системы для осуществления соответствующих транзакций», — отмечается в нем.

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