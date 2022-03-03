Интересы РФ теперь в Азии, столицу нужно перенести в Сибирь - Дерипаска

17:00 Источник: Интерфакс

Бизнесмен Олег Дерипаска на фоне обострения отношений с Западом предлагает сделать ставку на внешние отношения с Азией путем переноса столицы на восток страны и развитие инфраструктуры Восточной Сибири.

"Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика - $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упёртость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже", - заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.