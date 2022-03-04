Норвегия замораживает сотрудничество с РФ в сфере науки и образования

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия приняла решение заморозить сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Об этом сообщил в пятницу норвежский кабмин.

«Мы приостанавливаем диалог с российскими властями, все соглашения между норвежскими и российскими исследовательскими и образовательными институтами будут заморожены», — говорится в сообщении.