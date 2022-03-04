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НОВОСТИ

Три российских судна и яхта задержаны во Франции

15:12 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о задержании во Франции трех российских судов и яхты. «Уже три корабля и одна яхта российские задержаны», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Посол добавил, что «в принципе для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали». «Потому что суда задерживаются практически без каких-либо объяснений, потом проходят обыски, в обысках ничего не находят. И все передается в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-то решения, никто, естественно, предсказать не может», — добавил Мешков.

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