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НОВОСТИ

Власти РФ решат все проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары — Путин

17:40 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что власти решат все проблемы, хотя уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается.

«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», — сказал глав государства на совещании с членами правительства в четверг.

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