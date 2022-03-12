Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина, Макрона и Шольца

17:30

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Кремля.

В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел. В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного. Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации. Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены.

Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трёх стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договорённостями по реализации известных российских требований.

Стороны договорились о продолжении контактов по украинской проблематике.