СберЗвук бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит СберПрайм

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СберЗвук дарит подписку СберПрайм до конца мая всем новым клиентам сервиса. Для ее получения достаточно авторизоваться в СберЗвуке по Сбер ID. А всем текущим пользователям аудиосервиса продлеваются действующие подписки на месяц бесплатно. С сегодняшнего дня все новые пользователи приложений СберЗвук для iOS и Android получат премиум-доступ к сервису и всем возможностям подписки СберПрайм до 31 мая бесплатно.

«В текущей ситуации одно из ключевых преимуществ подписки СберПрайм – возможность экономить – приобретает особое значение, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Андрей Писарев. – Отлично, что все новые пользователи СберЗвука получат бесплатный СберПрайм вплоть до начала лета. Это не только хороший стимул присоединиться к СберЗвуку прямо сейчас, но и отличная возможность оценить все преимущества подписки СберПрайм».

Для упрощения входа новых пользователей в СберЗвуке реализована возможность импортировать музыкальную коллекцию в отечественный аудиосервис. Для этого нужно воспользоваться сервисом TuneMyMusic (подробная инструкция – в блоге СберЗвука). Перенесенные треки будут доступны в Hi-Fi-качестве. Это позволяет слушать музыку без цифрового сжатия – так, как она была задумана и записана автором, со всеми нюансами и богатством звучания.

Кроме того, все текущие подписчики СберЗвука могут избежать проблем с оплатой через App Store и Google Play: аудиосервис автоматически продлит им подписку еще на месяц бесплатно.

«Музыка лечит и объединяет людей – это ее важнейшее свойство! Мы много работали в прошлом году, чтобы собрать один из самых полных каталогов на рынке, и сегодня делаем все, чтобы каждый, кто сейчас нуждается в музыке, – возможно, еще больше, чем раньше, – получал к нему стабильный доступ, – подчеркнул генеральный директор СберЗвука Михаил Ильичев. – Поэтому у тех обладателей подписки СберПрайм, которые приобрели ее через приложение СберЗвук, теперь есть еще месяц бесплатного использования».

СберЗвук доступен в приложениях для iOS и Android, на сайте sber-zvuk.com, в устройствах SberDevices, а также автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto.