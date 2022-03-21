Собянин объявил о старте программы льготного кредитования предприятий пищепрома и фармацевтики
16:01 21.03.2022
Московские власти намерены поддержать пищевую промышленность и фармацевтическую отрасль. По словам мэра Сергея Собянина, в ближайшие дни начнет действовать Программа льготного кредитования предприятий этих сфер экономики.
Российская столица является одним из главных центров пищевой промышленности РФ. «Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности, – заявил Собянин, встречаясь с главами предприятий пищевой промышленности мегаполиса на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. – Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы». По данным Собянина, с 2014 года в пищевой промышленности активно идет импортозамещение и по некоторым отраслям оно достигло более 90%.
Ранее было объявлено о субсидировании процентной ставки для промышленных системообразующих предприятий, а московский Фонд развития промышленности докапитализован до 10 млрд руб.
По словам градоначальника, фармацевтической отрасли также необходимо оказать поддержку. «К списку предприятий необходимо добавить фармацевтику, мы с ними тоже уже проговорили эти вопросы», – заявил чиновник.
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