Собянин объявил о старте программы льготного кредитования предприятий пищепрома и фармацевтики

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Московские власти намерены поддержать пищевую промышленность и фармацевтическую отрасль. По словам мэра Сергея Собянина, в ближайшие дни начнет действовать Программа льготного кредитования предприятий этих сфер экономики.

Российская столица является одним из главных центров пищевой промышленности РФ. «Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности, – заявил Собянин, встречаясь с главами предприятий пищевой промышленности мегаполиса на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. – Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы». По данным Собянина, с 2014 года в пищевой промышленности активно идет импортозамещение и по некоторым отраслям оно достигло более 90%.

Ранее было объявлено о субсидировании процентной ставки для промышленных системообразующих предприятий, а московский Фонд развития промышленности докапитализован до 10 млрд руб.

По словам градоначальника, фармацевтической отрасли также необходимо оказать поддержку. «К списку предприятий необходимо добавить фармацевтику, мы с ними тоже уже проговорили эти вопросы», – заявил чиновник.