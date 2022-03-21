0
0
189
НОВОСТИ

Собянин объявил о старте программы льготного кредитования предприятий пищепрома и фармацевтики

16:01 21.03.2022

Московские власти намерены поддержать пищевую промышленность и фармацевтическую отрасль. По словам мэра Сергея Собянина, в ближайшие дни начнет действовать Программа льготного кредитования предприятий этих сфер экономики. 

Российская столица является одним из главных центров пищевой промышленности РФ. «Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности, – заявил Собянин, встречаясь с главами предприятий пищевой промышленности мегаполиса на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. – Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы». По данным Собянина, с 2014 года в пищевой промышленности активно идет импортозамещение и по некоторым отраслям оно достигло более 90%.

Ранее было объявлено о субсидировании процентной ставки для промышленных системообразующих предприятий, а московский Фонд развития промышленности докапитализован до 10 млрд руб.

По словам градоначальника, фармацевтической отрасли также необходимо оказать поддержку. «К списку предприятий необходимо добавить фармацевтику, мы с ними тоже уже проговорили эти вопросы», – заявил чиновник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 21.03.2022
В Думу внесли проект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО
0
51
17:32 21.03.2022
Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях
0
110
17:30 21.03.2022
Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года
0
109
17:12 21.03.2022
Иностранные спецслужбы используют мигрантов в подрывной работе против РФ — эксперты СБ
0
145
17:00 21.03.2022
Суд запретил в РФ Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность
0
169
16:32 21.03.2022
Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели по публикациям ученых в зарубежных журналах
0
199
16:15 21.03.2022
FIDE дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев
0
224
16:00 21.03.2022
Оружие из США попало к неонацистам «Азова», это основание для импичмента Байдену — Володин
0
257
15:32 21.03.2022
ЕС полностью зависим от поставок российской нефти — премьер Нидерландов
0
307
15:27 21.03.2022
В Музейном комплексе «Зоя» открывается интерактивная выставка «Она и Космос»
0
255

Возврат к списку