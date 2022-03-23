Основатель холдинга Pinskiy & Co подал заявку на грант мэра для создания в Москве сети полезного фастфуда

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В Москве планируют запустить новую сеть кафе быстрого питания, в которой горожанам предложат полезные и здоровые блюда. По словам холдинга Pinskiy & Co Антона Пинского, он собирается воспользоваться поддержкой московских властей, которую пообещал оказать рестораторам мэр Сергей Собянин.

Как отмечает ресторатор, его компания собирается наращивать обороты и на это потребуются средства, которые могут быть получены в виде гранта из московского бюджета по отраслевой программе поддержки. «Эта прекрасная программа правительства Москвы очень кстати. Мы оформляем заявку и будем развивать ряд концепций. Я считаю, что нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой. Мы планировали открыть около 20 проектов по всей России, из которых свыше половины - в Москве. А с учетом этого гранта, если его получим, мы планируем открыть еще 5-7 дополнительных ресторанов. Население Москвы без общепита не останется",- утверждает бизнесмен.

По его словам, концепциями новых кафе предполагается предлагать потребителям блюда средиземноморской и азиатской кухонь. Название новой сети пока обсуждается.

Как уже сообщала «Независимая газета», мэр Москвы заявил, что столичные власти выдадут гранты на развитие сетей быстрого питания, которые смогут заменить горожанам кафе, закрывшиеся после прекращения работы в РФ некоторых иностранных компаний.