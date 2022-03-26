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НОВОСТИ

Польский генерал Скшипчак заявил, что Калининград является "территорией Польши"

09:00 26.03.2022

Польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда в эфире местного телеканала Super Express. «Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — цитирует его издание Do Rzeczy.  RT

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