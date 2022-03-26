В Москве выявили 925 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 925 против 1 086 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 735 223 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 23 против 25 днем ранее, до 42 588.