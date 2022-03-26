В Москве выявили 925 заразившихся коронавирусом за сутки
13:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 925 против 1 086 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 735 223 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 23 против 25 днем ранее, до 42 588.
НОВОСТИ
- 08:30 26.03.2022
- Байден допустил, что военные США побывают на Украине
- 18:40 25.03.2022
- На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
- 18:00 25.03.2022
- Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
- 11:32 25.03.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом
- 10:20 25.03.2022
- Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине
- 16:50 24.03.2022
- НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
- 16:45 24.03.2022
- НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
- 11:00 24.03.2022
- ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
- 10:00 24.03.2022
- КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты
- 09:32 24.03.2022
- Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать