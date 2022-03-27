Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ может пройти в ближайшее время - Пасечник
11:56 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сообщил он.
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