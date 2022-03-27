Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ может пройти в ближайшее время - Пасечник

11:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум по вопросу о вхождении в состав России может состояться в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сообщил он.