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У США нет стратегии смены власти в России - Блинкен

12:10 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не имеют какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России. Об этом сообщил в воскресенье американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

«Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было еще», — приводит его слова агентство Рейтер.

В субботу, находясь с визитом в Варшаве, президент США Джо Байден, говоря о лидере РФ Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не американскому президенту решать, кто будет находиться у власти в РФ.

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