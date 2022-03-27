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Калашников считает, что время для референдума в ЛНР еще не пришло

12:55 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.

«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — сказал он в воскресенье ТАСС.

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