Калашников считает, что время для референдума в ЛНР еще не пришло

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России.

«Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — сказал он в воскресенье ТАСС.