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Макрон заявил Путину о невозможности оплаты российского газа в рублях — Reuters

22:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает невозможным выполнение требований РФ об оплате российского газа в рублях. Об этом сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Профильные ведомства должны доложить о мерах по этому направлению до 31 марта.

В прошлую пятницу Макрон заявил, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям заключенных контрактов. По его словам, оплата должна вестись в валюте, согласованной в контракте. При этом Макрон отметил, что одним из приоритетов Евросоюза является снижение цены на газ.

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