ЦБ РФ установил на 1 апреля 2022 г. курс доллара на уровне 83,4097 руб
19:30 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Банк России установил на 1 апреля 2022 г. официальный курс доллара на уровне 83,4097 руб., что на 67,54 коп. ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро регулятор понизил на 1 руб. 20,3 коп., до 92,493 руб.
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