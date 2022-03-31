ЦБ РФ установил на 1 апреля 2022 г. курс доллара на уровне 83,4097 руб

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на закрытии торгов на Мосбирже в четверг снизился на 1,6%, до 83,2 руб., евро опустился на 1,75%, до 92,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее Банк России установил на 1 апреля 2022 г. официальный курс доллара на уровне 83,4097 руб., что на 67,54 коп. ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понизил на 1 руб. 20,3 коп., до 92,493 руб.