11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фашизм в последние годы стал на Украине идеологией, а сама страна ментально превратилась в Третий рейх, но в итоге ее постигнет судьба нацистской Германии. Такое мнение зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил в своем телеграм-канале.

«Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально», — констатировал он. По словам политика, «отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой [российской] армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты».

«Даже чашки со свастикой!» — указал Медведев. По его мнению, это «не игра в фашистскую эстетику», как сейчас пытаются доказать «западники». «Это идеология. Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине!» — считает замглавы Совбеза.