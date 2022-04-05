Украину, ментально превратившуюся в Третий рейх, постигнет та же судьба — Медведев
11:20 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фашизм в последние годы стал на Украине идеологией, а сама страна ментально превратилась в Третий рейх, но в итоге ее постигнет судьба нацистской Германии. Такое мнение зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил в своем телеграм-канале.
«Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально», — констатировал он. По словам политика, «отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой [российской] армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты».
«Даже чашки со свастикой!» — указал Медведев. По его мнению, это «не игра в фашистскую эстетику», как сейчас пытаются доказать «западники». «Это идеология. Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине!» — считает замглавы Совбеза.
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