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Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка

17:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским властям в 2022 году нужно сосредоточиться на том, чтобы смягчить влияние внешних эффектов на продовольственный рынок страны и увеличить собственный выпуск продуктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК).

«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», — указал глава государства.

При этом стратегически важно, продолжил Путин, «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», — отметил он.

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