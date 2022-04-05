Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским властям в 2022 году нужно сосредоточиться на том, чтобы смягчить влияние внешних эффектов на продовольственный рынок страны и увеличить собственный выпуск продуктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК).

«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», — указал глава государства.

При этом стратегически важно, продолжил Путин, «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», — отметил он.