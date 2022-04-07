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Алиев и Пашинян поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам

09:05 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Брюсселе поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армянского правительства.

«По итогам встречи достигнута договоренность о том, что до конца апреля будет создана двусторонняя комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы, уполномоченной также обеспечивать безопасность и стабильность вдоль границы, — сообщили в пресс-службе кабмина. — Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами».

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