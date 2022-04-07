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НОВОСТИ

Страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы — МИД РФ

11:20 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, которые выслали российских дипломатов, будут получать жесткие ответы, выгодные Москве. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире проекта «Соловьев Live».

«Они будут получать жесткую реакцию, выгодную нам», — сказала дипломат.

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