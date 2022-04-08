В Думу внесли проект о национализации собственности граждан недружественных стран

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года находилась в собственности граждан недружественных стран. Документ размещен в думской электронной базе в пятницу.

Изменения предлагается внести в ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Как отмечается в законопроекте, речь идет о таких объектах права собственности, как «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части».