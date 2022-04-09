Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией
08:50 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России в свете военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа. О том, что он намерен это сделать, ранее сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру.
О намерении США и их союзников по Североатлантическому альянсу выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией Байден также ранее заявлял. По его словам, предпринять шаги с целью лишить Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования собирается каждая из этих стран. При этом для лишения данного статуса в США необходимо одобрение законодателей.
Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. Приостановка этого режима в отношении РФ и Белоруссии позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года. При этом, как отмечалось в распространенных ранее пояснительных документах, у президента США будет возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией, "если эти страны прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины, а также при выполнении определенных иных условий".
НОВОСТИ
- 09:00 09.04.2022
- Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину вступление России в НАТО
- 08:40 09.04.2022
- Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград — Алиханов
- 08:30 09.04.2022
- В ЕС заявили, что Венгрия нарушит санкции, оплачивая российский газ в рублях
- 22:30 08.04.2022
- Гендиректора ряда крупнейших российских СМИ попали под санкции ЕС
- 22:20 08.04.2022
- Центробанк смягчает ограничения по операциям с наличной валютой
- 21:00 08.04.2022
- ЕК готова "24 часа семь дней в неделю" помогать Зеленскому заполнить вопросник для рекомендации на вступление в ЕС
- 20:39 08.04.2022
- Вячеслав Кантор ушел с поста президента Европейского еврейского конгресса
- 19:50 08.04.2022
- Проекту орбитальной станции РОСС, похоже, дали "зеленый свет"
- 19:30 08.04.2022
- В среднем на 22,8% с конца февраля в России подорожали легковые автомобили
- 19:28 08.04.2022
- МИД России призвал мировое сообщество дать оценку действиям ВСУ после обстрела Краматорска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать