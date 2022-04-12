Военных совещаний в плане Путина пока нет - Песков
22:10 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока в планах нет. Очевидно, что пока идет (специальная военная) операция, армейский командный состав занят. Конечно, эта практика будет и дальше продолжаться, но пока четкой даты нет», — сказал он.
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