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Военных совещаний в плане Путина пока нет - Песков

22:10 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционной весенней серии военных совещаний у президента России Владимира Путина пока в графике нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет. Очевидно, что пока идет (специальная военная) операция, армейский командный состав занят. Конечно, эта практика будет и дальше продолжаться, но пока четкой даты нет», — сказал он.

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