Запад под предлогом украинского кризиса объявил РФ тотальную гибридную войну — Лавров

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад инициировал тотальную гибридную войну против России, используя украинский кризис в качестве предлога. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО.

«Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая и информационное пространство», — сказал он.