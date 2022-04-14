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НОВОСТИ

Запад под предлогом украинского кризиса объявил РФ тотальную гибридную войну — Лавров

11:05 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад инициировал тотальную гибридную войну против России, используя украинский кризис в качестве предлога. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО.

«Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая и информационное пространство», — сказал он.

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