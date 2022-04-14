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США готовы рассмотреть отмену санкций в случае договоренностей Москвы и Киева — Белый дом

17:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг на конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона.

Его спросили, будут ли с России сняты санкции по итогам достижения договоренностей в рамках российско-украинских переговоров. «Это не предрешенный результат. Многое зависит от формы и масштабов этого [потенциального] дипломатического соглашения. И многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — сказал Салливан.

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