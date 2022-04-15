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В разных частях Киева раздались мощные взрывы

09:05 15.04.2022 Источник: Известия

В ночь на пятницу, 15 апреля, мощные взрывы раздались в разных частях Киева. Информация об этом появилась в ряде украинских Telegram-каналов. Отмечается, что в значительной части украинской столицы пропало электричество. Официальной информации о происходящем пока не поступало.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления и принятий решений в Киеве.

Депутат считает, что киевские нацисты начали воевать с мирными гражданами, потому что стали понимать свое поражение.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что если тенденция обстрела продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.  Известия

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