Корабли НАТО проведут учения в Балтийском море
10:05 15.04.2022 Источник: Интерфакс
Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами, сообщил портал телерадиовещания ERR.
"В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом", - следует из сообщения портала.
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