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Армения расплачивается за российский газ в рублях - СМИ

10:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения осуществляет платежи за российский газ в рублях. Об этом РБК сообщил министр экономики республики Ваган Керобян. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — сказал он.

Министр также отметил, что ценообразование происходит в долларах, однако оплата проводится в рублях.

«Действительно, контракт „Газпрома“ на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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