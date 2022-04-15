Армения расплачивается за российский газ в рублях - СМИ
10:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения осуществляет платежи за российский газ в рублях. Об этом РБК сообщил министр экономики республики Ваган Керобян. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — сказал он.
Министр также отметил, что ценообразование происходит в долларах, однако оплата проводится в рублях.
«Действительно, контракт „Газпрома“ на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
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