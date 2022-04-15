Израиль нанес ракетный удар по иранским установкам ПВО под Дамаском

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС атаковали в ночь на пятницу окрестности Дамаска, где были размещены на днях иранские установки ПВО и радары. Как передал вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас», удары были нанесены также по военной колонне, доставившей партию иранских беспилотников на базу шиитских отрядов «Хезболлах», которые воюют на стороне сирийской армии.

Очевидцы сообщили, что на юго-западной окраине столицы раздалось несколько мощных взрывов.

Ранее агентство САНА передало со ссылкой на военный источник, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли в 23:02 мск огонь по воздушным целям в небе над Дамаском. По его данным, сирийские зенитчики поразили несколько ракет противника. «В результате агрессивной акции со стороны Израиля нанесен материальный урон, потерь среди сирийских военнослужащих и мирных граждан нет», — отметил источник.

9 апреля сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над провинциальным центром Хама (220 км от Дамаска). Удары наносились из ливанского воздушного пространства. Целями израильских ВВС стали склады боеприпасов проиранских шиитских формирований, предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов и центр по разработке ракетного оружия в Масъяфе.

По данным портала «Нахарнет», нападение на провинцию Хама стала с начала года восьмой по счету агрессивной акцией Израиля против Сирии.

Министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад в послании, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, подчеркнул, что «Сирия сохраняет за собой законное право ответить на ракетные атаки Израиля в подходящий момент».