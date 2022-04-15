Китай примет энергичные меры в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань — МИД КНР
11:32 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти предпримут энергичные шаги в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань, поскольку рассматривают данную поездку как посягательство на суверенитет КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Мы категорически против любых официальных контактов Вашингтона с Тайбэем, — сообщил он на брифинге. — Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность».
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