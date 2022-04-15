Китай примет энергичные меры в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти предпримут энергичные шаги в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань, поскольку рассматривают данную поездку как посягательство на суверенитет КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы категорически против любых официальных контактов Вашингтона с Тайбэем, — сообщил он на брифинге. — Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность».