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Китай примет энергичные меры в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань — МИД КНР

11:32 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти предпримут энергичные шаги в связи с визитом американских конгрессменов на Тайвань, поскольку рассматривают данную поездку как посягательство на суверенитет КНР. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы категорически против любых официальных контактов Вашингтона с Тайбэем, — сообщил он на брифинге. — Китай продолжит принимать энергичные меры и будет твердо отстаивать свой суверенитет, а также территориальную целостность».

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