ВС РФ нарастят масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по России
12:05 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки террористического характера или диверсии на территории России, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу „Визар“ уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — заявил Конашенков.
«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.
Ранее Конашенков заявлял, что если украинская армия продолжит предпринимать попытки диверсий и нанесения ударов по территории России, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
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