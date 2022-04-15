Материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины, невзирая на заявления США — МИД КНР
12:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР намерены во что бы то ни стало обеспечить единство материкового Китая и Тайваня, невзирая на заявления США. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Проблема Тайваня — вопрос номер один во внутренней политике нашей страны. Китай должен и обязательно будет единым, мы готовы принять максимальные меры для мирного объединения с Тайванем», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как Пекин оценивает недавнее заявление Вашингтона о «неприемлемости воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем».
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