Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса

14:22

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областигородском округе Истра навестил семью, которая уже на следующей неделе возьмет под опеку детей из ЛДНР.

«В Подмосковье большое количество людей, которые воспитывают приемных детей. Благодаря вам и таким как вы, нам удалось уйти от детских домов, – сказал губернатор. – Мы встречались с омбудсменом, человеком, который защищает детей на Донбассе – там большое количество сирот разных возрастов, к сожалению. Первых 28 – мы приглашаем, усыновляем их, и это только начало. Я знаю, что вы берете двух девочек, хотел вас поблагодарить».

Ольга и Александр уже воспитывают шестерых приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. Двое мальчиков 3-х и 7-ми лет – родом из ДНР. Супруги взяли малышей под опеку, когда свои сыновья выросли. Еще одного приемного ребенка они уже поставили на ноги – сейчас у Кристины своя семья.

«Когда я забирала Яну и Лешу из Челябинской области, Кристина тоже была в этом детском доме. Подошла и говорит: «А вы Яну забираете?» Я ей говорю: «Да, моя хорошая, а что случилось?» Она: «Мам, а забери меня!» И как я могла ее там оставить? Шла за двоими, забрала троих», – поделилась с губернатором своей историей Ольга.

Уже на следующей неделе семья станет еще больше. Сестренок из Донбасса, 9-летнюю Олесю и 11-летнюю Вику, ждут здесь с нетерпением. Взять детей под опеку стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области.

«У нас ожидается еще пополнение – дети из Украины, из Донбасса, которые сейчас находятся в очень тяжелых условиях. Мы готовы принять их, протянуть руку помощи, оказаться для них той семьей, которой они достойны, чтобы ребята могли расти, развиваться, получить нормальное детство», – сказала Ольга.

Гуманитарный проект предлагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если они не найдутся, то область готова организовывать временную опеку, а в дальнейшем и усыновление.

28 детей из ЛДНР, оставшиеся без родителей, приедут в Подмосковье уже в ближайшие дни. В том числе 4 ребенка с инвалидностью. Всех их разместят в 11 приемных семьях из 9 городских округов: Талдом, Богородский, Клин, Истра, Луховицы, Домодедово, Чехов, Волоколамск, Серпухов.

По поручению губернатора Московской области сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей из ДНР и ЛНР. Это действующие приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот и жилищные условия. Есть и те, кто может взять ответственность за ребят с особенностями развития и инвалидностью.

Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние 7 – в 2021 году. Почти 2 тыс. ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.

В регионе работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе. Сегодня в них живет 85 ребят.

Впервые губернаторский проект по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России был представлен на прошлой неделе во время визита подмосковной делегации в Донецк. На встрече тогда присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый вице-спикер СФ РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и зампред правительства подмосковья Вячеслав Духин.

Приемные семьи в Московской области ежемесячно получают выплату от 33 до 65 тыс. руб. на ребенка в зависимости от его возраста и здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте и стипендию губернатора за обучение – 6 тыс. руб. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи – по 6900 руб. каждому.

Всем детям-сиротам региона по достижению совершеннолетия предоставляется жилье – это благоустроенные квартиры площадью не менее 27 кв. м. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.