Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
14:22 15.04.2022
|
Фото пресс-службы губернатора Московской области
«В Подмосковье большое количество людей, которые воспитывают приемных детей. Благодаря вам и таким как вы, нам удалось уйти от детских домов, – сказал губернатор. – Мы встречались с омбудсменом, человеком, который защищает детей на Донбассе – там большое количество сирот разных возрастов, к сожалению. Первых 28 – мы приглашаем, усыновляем их, и это только начало. Я знаю, что вы берете двух девочек, хотел вас поблагодарить».
Ольга и Александр уже воспитывают шестерых приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. Двое мальчиков 3-х и 7-ми лет – родом из ДНР. Супруги взяли малышей под опеку, когда свои сыновья выросли. Еще одного приемного ребенка они уже поставили на ноги – сейчас у Кристины своя семья.
«Когда я забирала Яну и Лешу из Челябинской области, Кристина тоже была в этом детском доме. Подошла и говорит: «А вы Яну забираете?» Я ей говорю: «Да, моя хорошая, а что случилось?» Она: «Мам, а забери меня!» И как я могла ее там оставить? Шла за двоими, забрала троих», – поделилась с губернатором своей историей Ольга.
Уже на следующей неделе семья станет еще больше. Сестренок из Донбасса, 9-летнюю Олесю и 11-летнюю Вику, ждут здесь с нетерпением. Взять детей под опеку стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области.
«У нас ожидается еще пополнение – дети из Украины, из Донбасса, которые сейчас находятся в очень тяжелых условиях. Мы готовы принять их, протянуть руку помощи, оказаться для них той семьей, которой они достойны, чтобы ребята могли расти, развиваться, получить нормальное детство», – сказала Ольга.
Гуманитарный проект предлагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если они не найдутся, то область готова организовывать временную опеку, а в дальнейшем и усыновление.
28 детей из ЛДНР, оставшиеся без родителей, приедут в Подмосковье уже в ближайшие дни. В том числе 4 ребенка с инвалидностью. Всех их разместят в 11 приемных семьях из 9 городских округов: Талдом, Богородский, Клин, Истра, Луховицы, Домодедово, Чехов, Волоколамск, Серпухов.
По поручению губернатора Московской области сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей из ДНР и ЛНР. Это действующие приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот и жилищные условия. Есть и те, кто может взять ответственность за ребят с особенностями развития и инвалидностью.
Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние 7 – в 2021 году. Почти 2 тыс. ребят, 97% всех детей-сирот, обрели семьи.
В регионе работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе. Сегодня в них живет 85 ребят.
Впервые губернаторский проект по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России был представлен на прошлой неделе во время визита подмосковной делегации в Донецк. На встрече тогда присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый вице-спикер СФ РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и зампред правительства подмосковья Вячеслав Духин.
Приемные семьи в Московской области ежемесячно получают выплату от 33 до 65 тыс. руб. на ребенка в зависимости от его возраста и здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте и стипендию губернатора за обучение – 6 тыс. руб. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи – по 6900 руб. каждому.
Всем детям-сиротам региона по достижению совершеннолетия предоставляется жилье – это благоустроенные квартиры площадью не менее 27 кв. м. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.
Новости
- 14:12 15.04.2022
- Военкор рассказал о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе
- 14:00 15.04.2022
- Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей
- 13:32 15.04.2022
- Саудовский кронпринц обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство
- 13:20 15.04.2022
- Зеленский сообщил, что Украина начала получать поставки вооружений еще в конце 2021 года
- 13:05 15.04.2022
- В Москве выявили 766 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:00 15.04.2022
- Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции — опрос
- 12:32 15.04.2022
- Байден намеревался пожать руку пустому месту после выступления в Северной Каролине
- 12:20 15.04.2022
- Материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины, невзирая на заявления США — МИД КНР
- 12:05 15.04.2022
- ВС РФ нарастят масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по России
- 12:00 15.04.2022
- В России выявили 11 432 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать