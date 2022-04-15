СК получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ располагает данными о поставках вооружения на Украину из 25 государств, в том числе из 21 страны НАТО. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета по итогам оперативного совещания, которое в Ростове-на-Дону провел председатель СК Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО», — говорится в сообщении.