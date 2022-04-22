Ряд стран ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из РФ — Боррель
09:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран — участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Об этом заявил в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA («Лена») верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — приводит его слова в своем пятничном номере газета «Фигаро». Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Боррель заявил в этой связи, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из РФ после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас Еврокомиссия рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти, но только начиная с определенного объема.
Новости
- 09:20 22.04.2022
- США направляют Киеву ударные беспилотники для применения в Донбассе — Пентагон
- 09:05 22.04.2022
- Япония вновь назвала Курилы «незаконно оккупированными»
- 22:40 21.04.2022
- ВСУ провели провокацию в Николаевской области
- 22:00 21.04.2022
- США видят признаки оказания армией Китая поддержки ВС РФ — Белый дом
- 21:20 21.04.2022
- Спад экономики РФ является трансформационным и будет масштабнее «ковидного» — эксперты ЦБ
- 20:40 21.04.2022
- МВФ признает, что санкции против РФ приведут к фрагментации международной валютной системы
- 20:00 21.04.2022
- Инфляционные ожидания россиян в апреле резко снизились до 12,5% с 18,3% в марте — ЦБ
- 19:20 21.04.2022
- РФ ввела санкции в отношении 61 гражданина Канады — МИД
- 19:05 21.04.2022
- Андрей Воробьев обсудил с гендиректором ГК «Август» крупные инвестпроекты для подмосковной Черноголовки
- 18:40 21.04.2022
- Марку Цукербергу и Камале Харрис запрещен въезд в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать