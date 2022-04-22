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НОВОСТИ

Ряд стран ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из РФ — Боррель

09:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран — участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Об этом заявил в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA («Лена») верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — приводит его слова в своем пятничном номере газета «Фигаро». Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

Боррель заявил в этой связи, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из РФ после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас Еврокомиссия рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти, но только начиная с определенного объема.

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